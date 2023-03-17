Семья Глейзер во второй раз выслушала претендентов на приобретение Манчестер Юнайтед. Есть две заинтересованные стороны: самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф и шейх Ясима бин Хамад Аль Тани.

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Как сообщает журналист Мохаммед Аль-Кааби, катарский шейх сделал предложение семье Глейзеров в размере 5,5 миллиарда фунтов стерлингов. Эта сумма близка к той, которая была установлена сначала владельцами команды. Они оценили Манчестер Юнайтед в 6 миллиардов.

5,5B ? — محمد الكعبي (@Qatari) March 17, 2023

Джим Рэтклифф также встретился с семьей Глейзеров, но размер его предложения не разглашается. Напомним, что Глейзеры владеют примерно 70 процентами акций Манчестер Юнайтед.

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