Катарский шейх готов выложить за Манчестер Юнайтед астрономическую сумму
Стартовал второй этап переговоров по продаже английского клуба.
Семья Глейзер во второй раз выслушала претендентов на приобретение Манчестер Юнайтед. Есть две заинтересованные стороны: самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф и шейх Ясима бин Хамад Аль Тани.
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Как сообщает журналист Мохаммед Аль-Кааби, катарский шейх сделал предложение семье Глейзеров в размере 5,5 миллиарда фунтов стерлингов. Эта сумма близка к той, которая была установлена сначала владельцами команды. Они оценили Манчестер Юнайтед в 6 миллиардов.
Джим Рэтклифф также встретился с семьей Глейзеров, но размер его предложения не разглашается. Напомним, что Глейзеры владеют примерно 70 процентами акций Манчестер Юнайтед.
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