Евро-2024, квалификация

Казахстан – Дания – 3:2

Голы: Зайнутдинов, 73 (пен), Тагиберген, 86, Аймбетов, 89 – Хейлунд, 21, 36

Расмус Хейлунд в первом матче отбора оформил хет-трик в ворота Финляндии, а сегодня отличился дублем на поле Казахстана. "Новый Холанд", как его окрестили за манеру игры и голевое чутье, забил два еще в первом тайме. Расмус сначала откликнулся на дальний пас Кьяера и перекинул голкипера, а затем сыграл на добивании после хаоса в чужой штрафной. У Хейлунда 5 голов в квалификации, он лидер бомбардирской гонки.

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Однако этого Дании не хватило для победы. Гости провалили концовку встречи и чудом проиграли. За 20 минут до финального свистка казахи сократили отставание благодаря пенальти – забил Зайнутдинов. Продолжил камбэк Тагиберген. Капитан Казахстана пальнул издалека под перекладину в стиле Малиновского и сравнял счет. На последних минутах хозяева вырвали сенсационную победу! Аймбетов замкнул подачу на дальней штанге!

Казахстан набрал первые три очка в квалификации и поднялся на 4 место группы. У Дании столько же баллов, но полуфиналисты Евро-2020 идут вторыми благодаря лучшей разнице голов.