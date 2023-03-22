"Мне кажется, что каждый сбор – это уже какая-то новая команда. Меняются фамилии. Есть костяк, но очень многие меняются. Каждый новый сбор – это как новый цикл.

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Когда мы в предыдущий раз собирались, в октябре? Полгода прошло. Сколько футболистов в Европу уехали... Можно сказать, это сейчас новая сборная будет", – сказал Сидорчук в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, 26 марта Украина проведет первый официальный матч под руководством временного наставника Руслана Ротаня – против сборной Англии на Уэмбли. За три дня до этого – в четверг, 23 марта – "сине-желтые" запланировали сыграть контрольную встречу с Брентфордом.

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