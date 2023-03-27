"Это была действительно особенная неделя. Очевидно, что все началось в Италии с того рекордного гола и победы. Это была волшебная ночь.

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Затем мы вернулись к реальности и должны были убедиться, что обыграем Украину. Так и произошло, мы выиграли, и это поставило нас в отличное положение в квалификации. Это была просто идеальная неделя. Последние несколько дней были сумасшедшими. Мой отец и брат были в Неаполе. На Уэмбли были моя жена и дети, и эти воспоминания навсегда останутся со мной.

Я горжусь ребятами, они остаются сосредоточенными и выполняют свою работу. Это свидетельствует, какая мы команда. Мы все были разочарованы после чемпионата мира, но признак хорошей команды – вернуться и продемонстрировать свой менталитет", – цитирует Кейна ВВС.

Напомним, в первом матче Англия обыграла Италию (2:1), а вчера одолела Украину (2:0) и после 2-х туров единолично возглавляет турнирную таблицу группы С.

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