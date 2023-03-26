Товарищеские матчи.

ПАОК – Фарул – 3:0

Голы: Томас, 35, Брадоньич, 87, Гордезиани, 90

ПАОК повел в счете в первом тайме благодаря голу Брендона Томаса, который замкнул фланговую передачу на дальней штанге. В основе также вышел экс-хавбек Шахтера Тайсон.

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А после перерыва Кендзёра вышел на замену и решил судьбу поединка, оформив две результативные передачи за 3 минуты в конце игры. В обоих случаях Томаш прорвался по правому флангу почти до лицевой, после чего отдавал передачу в центр, где сначала ее замкнул Брадоньич, а позже то же самое сделал Гордезиани.

Добавим, что Кендзера сыграл в 4 матчах за ПАОК после своего перехода из Динамо, в которых отметился 1 голом.

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