Столичный клуб долгое время находился в поисках потенциальных инвесторов и вариантов развития, но все было бесполезно. Команда уже потеряла последние возможности финансирования, утверждает Sport Arena.

Клуб Первой лиги может сняться с розыгрыша чемпионата Украины

Чтобы хоть как-то изменить ситуацию, у руководства есть одна неделя. Если за это время Рубикон не найдет инвесторов, коллектив не сможет участвовать во второй половине сезона 2022/23.

На зимнюю паузу киевляне ушли последними во Второй лиге, набрав всего 4 зачетных балла в 10 поединках. Первые весенние матчи пройдут 7-8 апреля.

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