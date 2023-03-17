"У Реала много хороших и невероятных игроков. У них есть опыт, они уже добились всего. Вы также видите самоуверенность, с которой они играют, но, в конце концов, это все решается на поле. Это самый важный матч, пожалуй, не только в Испании, но и в мире. Знаете, сколько поклонников ждут этой игры по всему миру? Даже я раньше, когда не играл за Барселону, знал, что близится Класико, говорил себе, что нужно посмотреть этот матч. Теперь я – часть Класико.

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Для меня это что-то особенное, что-то удивительное. Когда бы я не выходил на Камп Ноу, даже тогда, когда уставший, получаю дополнительные силы. Это ощущение, когда они выкрикивают твое имя, сродни: "О, давай, я хочу играть сейчас, хочу забить гол, хочу выигрывать". Этот стадион хоть и стар, но в нем есть история, в нем есть магия. И ты это ощущаешь, ты это ощущаешь, когда ты на поле", – рассказал поляк в интервью ESPN

В этом сезоне Роберт Левандовски сыграл за каталонский клуб в 21 матче Ла Лиги. В активе нападающего 15 голов и 5 результативных передач. Напомним, что Барселона сыграет против мадридского Реала 19 марта. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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