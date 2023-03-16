"Если хочешь пройти дальше, играть нужно самоотверженно – у нас этого не получилось. Прошел тот, кто должен был пройти, а мы должны это признать.

Победный гол Бензема в видеообзоре матча Реал – Ливерпуль – 1:0

Реал контролировал ход игры. Это совсем не то, чего мы хотели, однако получили именно это. Нужны голевые моменты. В игре, которую мы увидели, Реал был сильнее. Он был лучшим в трех из четырех суммарно сыгранных таймов. Даже если бы мы играли дома, то при такой игре тоже, скорее всего, вылетели бы.

Мы готовились провести игру особенно, но не смогли показать этого на поле. Никто не задумается о том, как это Ливерпуль не прошел дальше. Все так, как есть, и нам остается лишь принять это", – цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, по итогам двух матчей Ливерпуль проиграл Реалу со счетом 2:6 и вылетел из дальнейшего розыгрыша Лиги чемпионов.

Реал вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, уверенно переиграв Ливерпуль в ответном матче