Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп продолжает верить в проход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов, несмотря на поражение в первом матче от Реала со счётом 2:5.

"Три недели назад после первой игры я сказал, что Реал уже прошел дальше. Но мы знаем, что есть матч, который еще только предстоит сыграть. Даже если у нас есть всего лишь 1% шанса, мы должны попытаться.

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Если мы способны удивить самих себя в негативном ключе, то и в позитивном сможем. Понятно, что мы приехали в Мадрид не со словами: "Берегитесь, мы идём". Но мы здесь, чтобы выиграть эту игру.

Во втором тайме первой встречи для нас проблемой стали контратаки. Мы не могли нейтрализовать Винисиуса и Бензема насовсем, но долгое время нам это удавалось.

С точки зрения тактики, нам нужно действовать очень активно – с мячом и без него. Прессинг в исполнении полузащиты должен быть выдающимся. Мы должны рисковать, но избегать контратак.

Нам нечего терять. Это лучше, чем, когда можешь потерять всё. Мы можем проиграть отдельный матч, мы это уже видели, нам это не нравится. Я бы предпочел ситуацию Карло Анчелотти, когда нужно защитить преимущество в три гола.

Реал никогда не теряет уверенности в себе, это огромный навык для команды. Ничто не может негативно сказаться на них. Это просто восхитительно. Всё дело в менталитете. Я их уважаю, фантастическая команда", - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Матч Реал - Ливерпуль состоится в среду, 15 марта.

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