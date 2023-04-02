После разгрома от "горожан" (1:4) в матче 29-го тура АПЛ наставник "красных" заявил: "Четыре игрока показали хороший футбол. Не знаю, где были остальные". Юрген Клопп раскрыл имена тех, кто, по его мнению, сыграл хорошо.

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"О четырех игроках, которые хорошо сыграли. Два полузащитника, Хендерсон и Фабинью, много работали и пытались перекрывать свободные зоны. Еще Гакпо, особенно при владении мячом, и, конечно, Алиссон. Это очень сложно, когда мало футболистов провело хороший матч, если хочешь добиться хорошего результата на Этихаде", – цитирует немца Пирс.

Klopp: "About four performances were okay. The two midfielders, Hendo and Fab, worked a lot to try to close gaps. Cody, especially in possession, and Ali of course. That is very difficult if you want to get something from here." — James Pearce (@JamesPearceLFC) April 1, 2023

Напомним, что Ливерпуль не сумел победить во втором матче подряд в чемпионате. Пока команда Клоппа занимает восьмую строчку, имея в своем активе 42 балла. Следующий матч "красные" проведут против Челси 4 апреля.

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