Мирослав Клозе не проработал и сезона во время своего полноценного опыта тренерской работы с первой командой. Как информирует официальный сайт Альтаха, после ничьей с Зальцбургом в матче 22 тура австрийской Бундеслиги (1:1), 44-летний специалист и руководство бело-чёрно-желтых достигли обоюдного соглашения о прекращении сотрудничества.

Выиграл борьбу у Барселоны: Зальцбург усилился израильским топ-талантом

Новый тренер Альтаха будет представлен в течение недели.

По итогам 22 туров чемпионата Австрии Альтах занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице. Под руководством Клозе команда добыла 4 победы и потерпела 13 поражений.

До работы в Альтахе самый результативный игрок в истории чемпионатов мира (16 голов) два года тренировал Баварию U-17.