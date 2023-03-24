АПЛ направила в мерсисайдский клуб специальную комиссию, которая призвана определить, действительно ли Эвертон нарушил правила финансового фэйр-плей. Как информирует ВВС, возможное нарушение произошло в конце сезона 2021/22.

Миколенко испортил настроение резервисту Мудрику: видеообзор матча Челси – Эвертон – 2:2

Эвертон отреагировал на это решение АПЛ заявлением, в котором сказано, что "клуб готов решительно защищать свою позицию" – "ириски" отрицают любые правонарушения, в которых их подозревают.

В марте 2022 года Эвертон объявил об убытках в размере 120,9 млн фунтов стерлингов за сезон 2020/21. Это означало, что убытки за трехлетний период составили 372 миллиона фунтов стерлингов, что более чем в три раза превышает разрешенные по правилам Премьер-лиги 105 миллионов фунтов стерлингов. Тогда клуб попытался свалить всю вину на пандемию Covid-19.

В прошлом году Лидс и Бёрнли написали в Премьер-лигу письмо с просьбой провести независимое расследование счетов Эвертона, хотя позже отказались от судебного иска. Оба клуба были проинформированы о том, что Эвертон соблюдает правила.

В этом сезоне болельщики "ирисок" массово протестовали против владельца клуба Фархада Мошири и всего правления Эвертона.

Фанаты Челси разъярены из-за Мудрика, новый клуб для форварда сборной Украины, перелом Миколенко поразил Англию