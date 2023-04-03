Грэм Поттер отклонил предложение Лестера менее чем через 24 часа после ухода из Челси.

Уволенный с поста главного тренера Челси Грэм Поттер отказался возглавить Лестер. Об этом информирует talkSPORT.

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"Лисы" находятся в поиске нового наставника после увольнения Брендана Роджерса и решили обратиться к Поттеру. Согласно источнику, Поттер отказался от такой перспективы, потому что хочет отдохнуть – работа в Лондоне измотала специалиста.

По итогам 29 тура АПЛ Лестер опустился в зону вылета. В следующем матче с Астон Виллой руководить Лестером будет дуэт бывших помощников Роджерса Майк Стоуэлл и Адам Сэдлер.

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