Кельн не сможет подписывать новых игроков в следующие два трансферных окна.

Последующие летнее и зимнее трансферные окна для Кельна теперь закрыты. ФИФА наказал клуб трансферным баном, информирует Kicker.

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Это – результат неправомерного подписания Яки Кубера в начале 2022 года для молодёжной команды Кельна. Словенский нападающий из люблянской Олимпии перешел в стан "козлов" возрасте 16 лет, и Кельн был обвинён в подстрекательстве футболиста. Олимпия заявила, что Кёльн попросил Кубера расторгнуть с ней контракт, чтобы не платить словенскому клубу компенсацию за трансфер.

Сам Кубер также дисквалифицирован. В составе Кельна U-19 он забил 13 голов в 13 матчах Западной Бундеслиги. ФИФА обязала игрока выплатить Олимпии сумму в размере 51 750 долларов в качестве компенсации за ущерб.

Теперь Кельн сможет рассчитывать только на регистрацию игроков молодёжной команды. Также клуб имеет право продлевать контракты действующих игроков.

Кельн заявил, что намерен оспорить это наказание – клуб подаст апелляцию в CAS.

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