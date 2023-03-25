Королевская федерация футбола Испании (RFEF) официально подтвердила возвращение Кубка 1912 года в руки Депортиво, а Кубка 1937 года – Леванте.

В начале века между испанскими командами существовал конфликт из-за использования иностранцев. В конце концов было принято решение оставить чемпионат (назывался Copa del Rey) только с отечественными игроками и создать Copa España, в котором могли участвовать иностранные. Единственный розыгрыш Copa España провели 7 сентября 1912 года в Ла-Корунье, но сыграли на нем только 2 команды – местный Депортиво и Сельта. Хозяева совершили камбек и выигрывали 4:3, как вдруг судья остановил матч за 5 минут до конца. Причина – плохая видимость из-за наступления сумерек. Команды собрались еще раз на следующий день, однако крохи времени ничего не изменили – победа Депортиво.

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Спорный титул Леванте назывался Кубок независимой Испании и разыгрывался в бурные времена гражданской войны. Здесь был групповой этап, а в финале сошлись Леванте и Валенсия на барселонском стадионе Монтжуик. "Лягушки" одержали победу со счетом 1:0.

Оба клуба десятилетиями боролись за эти титулы и наконец добились своего. RFEF после продолжительных консультаций с футбольными историками и юристами пошла навстречу, вернув командам по Кубку Испании. Если для Депортиво это седьмой титул (есть еще один чемпионат, 2 Кубка и 3 Суперкубка Испании), то у Леванте вообще не было трофеев такого уровня в своей истории. Сейчас командам и мечтать не приходится о расширении коллекции. Депортиво с украинцем Орестом Лебеденко пытается возродиться из третьего дивизиона Испании, а Леванте идет среди лидеров Сегунды.

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