Поединок между Вересом и СК Днепр-1 ознаменовался забавным фейлом ровенчан, которые перепутали фамилию игрока своей команды.

На игру против СК Днепр-1 в составе Вереса вышел Александр Лебеденко, который и стал жертвой конфуза - на его спине было написано "Лебедко".

Верес – СК Днепр-1 – 0:1 – видео гола и обзор поединка

Интересно, что это единственный подобный фейл с формой Вереса. Александр неоднократно выходил на поле в матчах УПЛ этого сезона (17 игр), но на разных вариантах формы фамилия была написана корректно.

Добавим, что Верес минимально уступил СК Днепр-1 (0:1), а сам Александр Лебеденко полностью отыграл поединок.

СК Днепр-1 одолел Верес и возглавил УПЛ – команда Кучера прервала неудачную серию, катастрофа Вирта продолжается