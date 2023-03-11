"В игре Ливерпуль – МЮ было добавлено 4 минуты, одна в первом тайме и 3 во втором. Во втором тайме было забито 6 голов в одни ворота. Возможно, в будущем у нас будет правило, согласно которому, если разница между двумя командами слишком велика, дополнительное время вообще не дается. Но это нужно четко прописать в правилах.

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Это выглядит разумно, но только тогда, когда это ни на что не влияет. Можно понять, когда в рядовой игре чемпионата при счете 0:7 дополнительное время не будет иметь никаких серьезных последствий. Но в некоторых соревнованиях разница мячей может быть решающей для конечного распределения мест. Таким образом, даже один забитый или не забитый гол может иметь значение", – цитирует Коллину Sky Sports.

В американском спорте есть похожее по содержанию "правило милосердия" ("mercy rule"). Например, в студенческом бейсболе игра останавливается, если одна команда получила слишком большое преимущество.

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