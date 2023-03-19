Колос – Минай – 0:1 – видео гола и обзор встречи
19 марта 22:04 - Читати українською
Минай минимально обыграл Колос в поединке 18-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Колос – Минай на "Футбол 24".
9’ Юрий Кравчук
Минай забил быстрый гол на 9 минуте: Кравчук замкнул навес Воробчака с углового. Твердохлиб имел неплохой шанс, но его удар головой был неточным. Близким был к взятию ворот Гечев, но Волынец не дал тому реализовать выход один на один.
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В конце первого тайма Колос едва не забил, но удар Ориховского приняла на себя стойка. Во втором тайме Минай умудрился не реализовать выход 3 в 1 защитника. Лысенко едва не наказал за это, но и тут снова штанга спасла Минай, который в итоге удержал победу.
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