Минай забил быстрый гол на 9 минуте: Кравчук замкнул навес Воробчака с углового. Твердохлиб имел неплохой шанс, но его удар головой был неточным. Близким был к взятию ворот Гечев, но Волынец не дал тому реализовать выход один на один.

Колос неожиданно уступил Минаю – нефарт ковалевцев и фантастический Бандура

В конце первого тайма Колос едва не забил, но удар Ориховского приняла на себя стойка. Во втором тайме Минай умудрился не реализовать выход 3 в 1 защитника. Лысенко едва не наказал за это, но и тут снова штанга спасла Минай, который в итоге удержал победу.