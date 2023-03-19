В рамках 18-го тура УПЛ Колос принимает Минай, а Ингулец встретится с Черноморцем. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Колос – Минай

Много говорить о Колосе во втором круге не станем. Команда Ярослава Вишняка за зиму не стала лучше или хуже, раскатывая одинаковые скучные матчи с двумя-тремя моментами. Если вы видели хотя бы один матч ковалевцев в этом сезоне, то считайте, что видели все матчи.

Тем не менее, стоит отметить, что "хлеборобы" в поединках против равных себе могли одержать две победы. Коллектив создал немного больше моментов, чем Рух или Кривбасс – львовян удалось обыграть, а вот с криворожанами реализация подкачала. Это не значит, что Колос создал много, но ближе к триумфу были именно подопечные Ярослава Вишняка.

За Минай немножко обидно. Даже в матче против Шахтера закарпатцы имели положительные нотки в своей игре, а в поединках со Львовом и Александрией команда была близка к победе. В первом случае подвела реализация, в то время как "горожане" конвертировали в гол свою единственную нормальную атаку. Не меньшее значение сыграла и эпидемия, поразившая почти весь состав и не проходившая в течение двух недель.

Другой же поединок завершился скандалом, ведь подопечные Руслана Ротаня отыгрались из явного офсайда.

Владимир Шаран не выдержал, выдав эмоциональный спич о качестве судейства, а руководство клуба даже пригрозило уходом из футбола. Этим, конечно, болельщиков не напугать, но "лисы" действительно не заслужили уходить на предпоследней позиции – по ожидаемым очкам они должны были находиться в середине таблицы.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: Горин (Минай)

Ориентировочные составы на матч Колос – Минай

Колос: Волынец – Кравченко, Гончаренко, Чоботенко, Емец – Богданов, Ореховский – Мякушко, Болбат, Смирный – Безбородько

Минай: Бандура – Мельник, Кравчук, Немчанинов – Гончар, Витенчук, Шишка, Булеза – Воробчак, Вишневский, Твердохлеб

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Трудно делать прогнозы на такие матчи. Во-первых, команды примерно равны по своим возможностям. Во-вторых, трудно понять форму закарпатцев после вируса (не факт, что он вообще прошел).

Минай интереснее в плане футбола (хороший прессинг, качественное вертикальное продвижение), но коллективу не хватает качества в завершающей фазе атак. Колос же может похвастаться сбалансированным составом с широкой скамейкой запасных, а также регулярным созданием моментов – их очень мало, но они есть (особенно на стандартах).

Букмекеры считают фаворитом Колос. Мы не согласимся с мнением контор. Данный поединок может подарить любой результат, но ничья кажется нам более вероятной.

Ингулец – Черноморец

От Ингульца ничего необычного во втором круге УПЛ не ожидали, учитывая скромное усиление состава и приход Сергея Ковальца на пост главного тренера. Тактические эксперты скептически оценивали коуча, ассоциируя его с "бей-беги" и предлагая сделать ставку на Младена Бартуловича с его молодыми ассистентами. Перед зимней паузой они показали довольно симпатичный позиционный футбол, который еще и приносил хорошие результаты.

А Сергей Ковалец взял да и заткнул рты хейтерам. Сначала его подопечные уверенно одолели Динамо (2:0), а затем без особых проблем переиграли Металлист (2:1) – и вот команда уже на десятом месте с 4-матчевой серией побед. Причем поразил уровень тактической подготовки петровцев, которым удалось начисто выключить своих соперников.

Впрочем, расслабляться "казакам" рано, ведь зона переходных матчей расположена всего в двух очках позади. Сегодня необходимо цепляться за положительный результат с Черноморцем – еще одним коллективом, от которого мало что ожидали перед возобновлением сезона. Одесситы за зиму потеряли кучу игроков, усиление выглядело довольно сомнительным, а в прессе только и говорили о возможности банкротства.

Даже журналист Михаил Спиваковский не верил в Черноморец весной, хотя в его комментариях Роман Григорчук всегда был лучше Гвардиолы и Клоппа. Тем не менее, в стартовых двух турах "моряки" уверенно вынесли Верес (3:1) и расписали ничью с Металлистом 1925 (1:1) – благодаря этому удалось покинуть зону прямого вылета из УПЛ. Конечно, футбол у команды все еще далек от идеала, но у тренера теперь есть сформированная основа (этого очень не хватало осенью), которая приносит результат.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: Ченбай (Ингулец)

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Черноморец

Ингулец: Паламарчук – Нагиев, Ковалев, Кучеренко, Смоляков – Клименко, Кухарук – Одарюк, Козыренко, Козак – Марусич

Черноморец: Непогодов – Путря, Салюк, Гучек, Брагару – Васильев, Демченко, Политыло – Бадибанга, Алефиренко, Юсов

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Сделать прогноз в этом поединке еще труднее. Оба коллектива забивные, оба набрали ход. Петровцы выглядят немного перспективнее благодаря сыгранности и целостности своего футбола – да и в тактическом плане они прямо таки поразили. Но хватит ли этого для победы над одесситами?

Букмекеры не уверены. Разница в коэффициентах на победу у команд небольшая. Как-то трудно поверить, что Ингулец сможет одержать пятую победу подряд, а опыт просмотра УПЛ заставляет ставить на ничью. Она является довольно распространенным результатом в поединках веселых аутсайдеров.

Шахтер – Рух: анонс матча УПЛ