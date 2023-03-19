Колос после минимальной победы над Рухом поднялся на шестую ступеньку. Минай же в предыдущем туре расписал боевую ничью с Александрией, продолжая борьбу за выживание. Хозяева активнее начали свой 50-й домашний матч в УПЛ, однако закарпатцам удался быстрый гол. Гончаренко заблокировал удар Твердохлиба фактически в упор. Гости получили право на угловой – Воробчак идеально навесил, а Кравчук головой переправил мяч в дальний угол.

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Ковалевцы побежали отыгрываться. Болбат и Богданов стреляли с дистанции. Первый попал в соперника, а экс-динамовец не попал в левый от кипера угол. Колос чаще контролировал мяч, интереснее комбинировал. В то время как подопечные Шарана делали ставку на контратаки, и это работало. В середине первого тайма Твердохлиб запустил в прорыв Гечева, тот пробивал в ближний, но Волынец выручил.

Емец и Гечев опасно столкнулись головами. Обоим понадобилась помощь врачей. В конце концов, и защитник Колоса, и форвард Миная сумели продолжить игру. Перед перерывом команды обменялись голевыми моментами. Волынец справился с ударом Твердохлиба, замыкавшего прострельную передачу Булезы с левого фланга.

Уже в следующей атаке команду Шарана спасла штанга. Ореховский после эффектной стеночки с Болбатом стрелял без шансов для Бандуры, но каркас сыграл за гостей. Отдыхать коллективы пошли при минимальном преимуществе закарпатцев, которые были более убедительными на завершающей стадии.

Второй тайм начался с опасного момента у ворот Бандуры. Богданов навесил, а Гончаренко промахнулся головой. Колос продолжал давить, однако плохая реализация сводила на нет все атакующие потуги хозяев. Безбородько пробил рядом со стойкой, а потом фанатастическую возможность потерял вышедший на замену Лысенко. Форвард Колоса с нескольких метров пробил в штангу, а с добиванием Ильина справился Бандура, выполнив роскошный сейв.

Несмотря на ощутимое преимущество по ударам после перерыва (9:3) Колос так и не сумел спастись от поражения. Минай прервал серию из четырех матчей без побед и поднялся на 13 строчку (18 очков). Столько же пунктов в активе Черноморца и Вереса.

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