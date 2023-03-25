Евгений Коноплянка получил вызов в сборную Украины, что удивило футбольную общественность. Хавбек является одним из лучших бомбардиров "сине-желтых" в истории, но сейчас далек от своей идеальной формы.

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Так, Евгений отметился лишь голом и 2 ассистами в составе Краковии в этом сезоне за 17 поединков в Экстраклясе. Подробнее о вызове Коноплянки в сборную Украины смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".