"Кому нужен Коноплянка?": зачем хавбека вызвали в сборную Украины, когда есть Мудрик?
25 марта 2023 - Читати українською
"Футбол 24" уделил внимание наиболее резонансному вызову в расположение сборной Украины.
Евгений Коноплянка получил вызов в сборную Украины, что удивило футбольную общественность. Хавбек является одним из лучших бомбардиров "сине-желтых" в истории, но сейчас далек от своей идеальной формы.
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Так, Евгений отметился лишь голом и 2 ассистами в составе Краковии в этом сезоне за 17 поединков в Экстраклясе. Подробнее о вызове Коноплянки в сборную Украины смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".
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