"Я прекрасно понимаю, что наша цель – рано или поздно быть в еврокубках. Мы будем к этому стремиться в каждой игре.

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Я не буду говорить, что стоит конкретная задача выйти в еврокубки. Я смотрю на это с другой стороны. Моя задача номер один – построить игру команды так, чтобы мы были готовы к еврокубкам", – сказал Ротань в интервью ТаТоТаке.

Напомним, Ротань возглавил Александрию в декабре 2022 года. В своих первых матчах в УПЛ Руслан Петрович расписал две ничьи – с Металлистом 1925 (3:3) и СК Днепр-1 (2:2). В обоих случаях его подопечные сумели оформить камбэки.

Уже сегодня, 11 марта, "горожане" в рамках 17-го тура чемпионата Украины на выезде сыграют с Минаем. Начало встречи в 13:00.

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