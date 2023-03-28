Конкурент Малиновского получил перелом в сборной и пропустит матчи Марселя
Марсель не смог обойтись без кадровых потерь во время международной паузы.
Хавбек сборной Марокко Аззедин Унаи сломал палец ноги в товарищеском матче против Бразилии, информирует L'Équipe.
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Полуфиналист ЧМ-2022 уже вернулся в расположение Марселя, где продолжит реабилитацию. Клуб не раскрыл сроки восстановления Унаи, но он явно не сыграет 31 марта против Монпелье. Вероятно, марокканец пропустит несколько недель.
Напомним, в январе Марсель заплатил Анже 8 млн евро за открытие катарского Мунидаля. Унаи является конкурентом Руслана Малиновского, в частности менял украинца в предыдущем туре Лиги 1 против Реймса.
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