"Имею повреждение, которое требует лечения. Пообщался с нашими тренерами и тренерами сборной, и мы решили, что я останусь в клубе, чтобы восстанавливаться.

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Это давняя проблема, которая беспокоит меня еще с прошлого года. Сегодня был важный матч, поэтому играл "на уколе". Надеюсь, этого перерыва мне хватит, чтобы восстановиться. К сожалению, не смогу помочь сборной, но желаю команде успеха и буду искренне болеть за нее", – приводит слова Конопли официальный сайт Шахтера.

Напомним, что Ефима вызвали в сборную Украины на мартовские матчи, но защитник попросил Руслана Ротаня предоставить ему паузу, чтобы залечить повреждение. Впрочем, это не помешало ему отыграть тайм в поединке против Руха.

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