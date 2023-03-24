"Я помню свой гол на Уэмбли и результаты матчей против Англии (Коноплянка трижды играл против "Трех львов", – прим.). Договаривались с тренерами, они настраивали нас на то, чтобы мы в первую очередь не боялись. Англия – это Англия, мы все понимаем, что это очень сильная команда. Но можно со всеми играть.

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Если мы будем настраиваться только на победу, как бы это смешно не звучало, может кто-то не верит в нас, но надо верить. У нас есть своя структура, мы сейчас тренируемся и вырабатываем ее. Если все будут уверены в нашей команде, то достигнем результата.

Результат матча между Италией и Англией? Давайте больше будем думать о нашей игре. А там как будет – так будет. Ребята уже не первый год играют в большой футбол. Знают, как правильно готовиться.

Много тех, кто не играл на Уэмбли? Ничего, поддержим. Видите, как Сваток забил Брентфорду? Может на Уэмбли тоже так сделает. Готовим молодежь. У нас много опыта, мы столько лет уже играем в сборной. Можем кое-что подсказать молодым ребятам. Но я вижу, что все под контролем. Все знают, к чему мы идем и почему мы сюда прилетели", – сказал Коноплянка в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, поединок отбора на Евро-2024 против Англии сборная Украины проведет в воскресенье, 26 марта. Начало встречи в 19:00.

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