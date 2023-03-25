– Сегодня тренер – Ротань. Вы много играли вместе в клубе и сборной, очевидно, что у тебя какое-то личное восприятие его как тренера. Это первый опыт, что он тренер, а ты – игрок. Как воспринимаешь его идеи?

– Знаешь, сейчас Петрович – главный. Отношение никак не изменилось. Оно вполне такое же, как и было. Он в совершенстве нам рассказывает, как нужно играть. Понимаем эту структуру игры, это очень хорошо.

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Мне даже не надо ничего говорить, я его настолько понимаю. Достаточно, чтобы Петрович просто посмотрел на меня. Понимаю, что он хочет сказать.

– Понимаете друг друга с полувзгляда?

– Да. Все понимаю, даже плохое. На поле можем ничего не говорить, понимаем друг друга. Так и я его понимаю, мы играли вместе много лет, – сказал Коноплянка в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, Ротань и Коноплянка вместе выступали за Днепр с 2008 по 2015 годы.

Украина обыграла Брентфорд в тайном спарринге перед Англией – гол дебютанта принес Ротаню первую победу