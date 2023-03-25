"Как я говорил, сейчас у меня нет никаких проблем со здоровьем, чувствую себя очень хорошо. Тренеры могут сказать, в какой я форме, я не могу этого говорить. Они, думаю, завтра скажут, если были какие-то ошибки, если надо кое-что изменить. Думаю, провели хороший матч. Выиграли закономерно.

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Когда я увидел себя в списке, вы даже не знаете, что у меня было внутри. Как будто впервые вызвали в сборную, были такие эмоции. Хочу сказать, что меня переполняют эмоции. Я могу, буду давать на футбольном поле все, на что я еще способен", – поделился Коноплянка в комментарии вЗбірна.

Заметим, что Коноплянку последний раз вызывали в сборную Украины еще в марте 2021 года, но тогда Евгений не появлялся на поле. В общем, хавбек отыграл 86 матчей за "сине-желтых", забив 21 гол, один из которых – в ворота сборной Англии.

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