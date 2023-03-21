Евгений Коноплянка с первых минут по возвращении в сборную Украины выполняет одну из своих главных задач – поддерживать атмосферу в команде.

Легионер Краковии отдельно добирался до аэропорта Жешува, где уже ждали остальные игроки сборной. Одними из первых Коноплянка встретил трио молодых игроков Шахтера – Георгия Судакова, Анатолия Трубина и Артема Бондаренко. Ребята недавно пережили болезненное поражение от Фейеноорда (1:7) в Лиге Европы, а Евгений использовал это для своих шуток.

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"Ну слушайте, ну йо-ма-йо. На трех 24 года. Ну, малыши... Научились хотя бы мяч пинать? Слежу за вами, вижу-вижу, что научились семерочку глотать", – шутил 33-летний Коноплянка, обнимая молодых партнеров.

Добавим, что хавбек Краковии провел за сборную Украины 86 матчей и забил 21 мяч (третий бомбардир в истории). В последний раз Евгений получал вызов в лагерь "сине-желтых" в марте 2021-го, а на поле выходил вообще в сентябре 2020-го.

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