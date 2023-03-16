Коноплянка уже вернулся к тренировкам с Краковией – надежда для Ротаня и сборной Украины
Вингер польской Краковии Евгений Коноплянка, к счастью, недолго имел проблемы со здоровьем.
33-летний вингер травмировался в прошлую пятницу. Однако уже вчера, 15 марта, он вернулся к тренировкам. Фото с занятия опубликовала пресс-служба клуба.
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Сыграет ли Коноплянка в поединке против Ракува 18 марта, пока неизвестно. Журналист Петр Слонка отмечает, что все будет зависеть от нынешней тренировки.
Напомним, Евгений получил вызов в сборную Украины на поединок отбора Евро-2024 против Англии. Встреча состоится уже 26 марта. Последний раз Коноплянка выходил на поле в футболке "сине-желтых" в сентябре 2020-го.
В текущем сезоне вингер сыграл за Краковию 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
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