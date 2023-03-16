33-летний вингер травмировался в прошлую пятницу. Однако уже вчера, 15 марта, он вернулся к тренировкам. Фото с занятия опубликовала пресс-служба клуба.

Ребров оценил вызов Коноплянки в расположение сборной Украины

Сыграет ли Коноплянка в поединке против Ракува 18 марта, пока неизвестно. Журналист Петр Слонка отмечает, что все будет зависеть от нынешней тренировки.

Напомним, Евгений получил вызов в сборную Украины на поединок отбора Евро-2024 против Англии. Встреча состоится уже 26 марта. Последний раз Коноплянка выходил на поле в футболке "сине-желтых" в сентябре 2020-го.

В текущем сезоне вингер сыграл за Краковию 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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