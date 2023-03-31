"Вопрос ко мне как к футболисту и критика по поводу моей игры – это часть футбола, и я это принимаю. Однако я не потерплю, если обо мне говорят неправду! Я всегда очень уважал Конте и всех моих тренеров. Он очень помог мне во время перехода в Тоттенхэм, и в любых проблемных ситуациях – даже если они были публичными – мы решали их разговорами и с профессионализмом. Он может это подтвердить.

Два игрока Тоттенхэма угрожали уйти, если клуб не уволит Конте

Я не выступал против него, все было как раз наоборот. Мне жаль, что я не сделал достаточно, чтобы он остался. Когда он ушел, я отправил ему сообщение, в котором поблагодарил за все и пожелал ему всего наилучшего. Конте этого заслуживает!

Отдельно хочу отметить, что журналист, ответственный за эту ужасную ложь, не сделал даже малейшего – не поговорил с моим PR-агентом и не выслушал меня. Ужасный профессионал и плохой человек! Вам должно быть стыдно, TyC Sports!" – написал Ришарлисон в соцсетях.

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