Уволенный с поста главного тренера Тоттенхэма Антонио Конте написал прощальное письмо сотрудникам клуба и его болельщикам.

"Футбол – это страсть. Я хотел бы поблагодарить всех из стана "шпор", кто ценил и разделял мою страсть, а также мой интенсивный образ жизни в футболе в качестве тренера.

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Отдельно хочу поблагодарить фанатов, которые всегда выражали мне поддержку и признательность; было незабываемо слышать, как они поют мое имя.

Наше совместное путешествие подошло к концу, я желаю вам всего наилучшего в будущем. Ваш Антонио", – написал Конте в своём Instagram.

Конте провёл в Тоттенхэме 16 месяцев. В 76 матчах под его руководством лондонская команда одержала 40 побед и потерпела 23 поражения.

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