Ближе к концу января Антонио Конте собрал игроков Тоттенхэма в штаб-квартире клуба Энфилд для душевного разговора. Итальянский тренер хотел разобраться в том, как его команда добыла лишь одну победу в Премьер-лиге в последних пяти матчах, потерпев при этом три крупных поражения.

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Когда прибыл последний игрок, Конте вышел из помещения, сказав своим игрокам, что хочет, чтобы они сами нашли решение своей жалкой форме. Об этом информирует The Daily Mail.

Команда решила, что плохие результаты связаны с трусливой тактикой – Тоттенхэм слишком сильно полагался на оборону. Когда лидеры раздевалки отчитались перед Конте после этих "переговоров", они попросили тренера о смене тактики с оборонительной на более атакующую. После этого – вплоть до поражения в Кубке Англии от Шеффилд Юнайтед – "шпоры" выиграли пять из шести матчей.

Игроки Тоттенхэма также не были довольны методами тренировок итальянского тренера. Конте заставлял своих подопечных бегать по 2 километра перед матчами, и игроки команды были сбиты с толку от такого требования.

Согласно источнику, футболистам "шпор" также не нравились однотипные тренировки Конте. "Каждый раз одно и то же", – рассказал The Daily Mail один из игроков команды.

Напомним, что несколько дней назад Конте официально был уволен с поста главного тренера Тоттенхэма.

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