"За этот еврокубковый сезон я ставлю нашим командам "троечку" по пятибалльной системе. К сожалению, таков нынче наш уровень. В стране война, внутренний чемпионат слабый, в командах играет сплошь молодежь, делает это за копейки, поэтому и такой результат в еврокубках.

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Понятно, что самым симпатичным выдался Шахтер. Молодой тренер сумел слепить из молодых игроков очень хорошую команду. Но из-за продажи Мудрика атаки "горняков" стали беззубыми. Это четко показали четыре весенних еврокубковых матча. Ну а поражение от нидерландцев – это... Проигрывать можно и даже иногда надо, но не так", – поделился Кополовец в интервью Экспрессу.

Напомним, что Мудрик был главным оружием Шахтера в Лиге чемпионов (6 матчей, 3 гола, 2 ассиста). Зимой Михаил стал игроком Челси за 70+30 млн евро, а "горняки" уже вылетели из Лиги Европы на стадии 1/8 финала, проиграв Фейеноорду 1:7.

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