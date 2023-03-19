"Наступил этот день и я вернулся в общую группу. Очень тяжелый был период, впереди еще очень много работы.

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Один шаг сделан, остался еще один. Работаю дальше, двигаюсь к поставленной цели", – написал Корниенко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, в матче 2-го тура УПЛ против Кривбасса (в августе 2022 года) Корниенко столкнулся с соперником и порвал переднюю крестообразную связку коленного сустава. 5 сентября Виктора прооперировали в Риме. Врачи прогнозировали возвращение защитника перед стартом второй части сезона, однако восстановление немного затянулось.

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