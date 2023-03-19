США, USL, Чемпионшип, 3-й тур

Эль Пасо Локомотив – Детройт – 1:3

Голы: Костышин, 17 – Юма, 9 (аг.), Маттеус, 60, Родригес, 78,

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В очередном туре Эль Пасо на своем поле потерпел поражение от Дейтройта, которое стало уже третьим в текущем сезоне. Украинский полузащитник хозяев Денис Костышин вышел с первых минут и провел на поле 72 минуты. Именно наш соотечественник сумел дальним выстрелом головой под стойку сравнять счет после досадного автогола (этот мяч стал для украинца первым за три матча). К сожалению, после перерыва Детройт сумел забить еще дважды и хозяева снова остались без очков.

Несмотря на это, игра Костышина была признана статистическим потралом Sofascore лучшей в составе Эль Пасо. Денис получил самую высокую оценку в команде (7,4). За время, проведенное на поле, украинец нанес по воротам 2 удара, еще два выстрела прошли мимо, отдал 2 ключевых паса, а также 2 из четырех длинных навесов, а точность его передач составила 85%.

Напомним, Эль Пасо после 3-х туров идет без очков и занимает в чемпионате Западной конференции последнюю строчку.

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