– Основателем Руха является Григорий Козловский и он долгое время был президентом, но потом передал этот пост своей жене, а сам стал почетным президентом. Какие у него функции?

– Он делает очень многое для клуба, постоянно интересуется командой и процессом. Я не могу сказать, что он далек от команды, он всегда рядом и держит руку на пульсе.

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– Он достаточно эмоциональный человек, часто ли возникают какие-либо конфликты из-за его экспрессивности?

– Нет, пока не было. Каждый человек – индивидуальность. Мы разные, каждый имеет свой характер и особенности. У нас нормальные отношения ничего такого не было.

– Может Козловский как-то влиять на решение главного тренера?

– Такого ни разу не было.

– Есть ли у вас смешная история, связанная с Козловским?

– Господин Григорий очень много делает для развития футбола во Львове, он может пошутить, "притравить". Недаром к нему тянутся футболисты, любят приезжать на рождественские турниры в Винники, – цитирует Пономарева Украинский футбол.

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