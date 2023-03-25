"Что я нахожу самым удивительным в том, что Кейн побил рекорд сборной Англии по количеству голов? То, что он сделал это и все еще находится на пике своих возможностей. Часто, когда вы видите, как бьют рекорды – это игрок, который то тут, то там играет, забивая голы время от времени и преодолевая черту, когда ему 34 или 35 лет. Но сделать это в его возрасте – Харри всего 29 – означает, что у него может быть еще четыре или пять лет, чтобы играть за Англию.

"Победный гол забьет Мудрик": Шевчук удивил прогнозом на дуэль с Англией

Мне очень понравилось выступление сборной Англии против Италии – я не всегда мог сказать это на протяжении многих лет. Игра с Украиной очень важна, и я не думаю, что будут глобальные изменения – Гарет Саутгейт сначала захочет позаботиться о результате. Но всегда есть возможность посмотреть, что могут предложить другие игроки. Я хотел бы, чтобы Джеймс Мэддисон сыграл в воскресенье. Он один из тех игроков, которые очень талантливы, но у которых просто нет возможности играть за Англию. У Мэддисона так много природных способностей – было бы здорово увидеть, как он выиграет. Букайо Сака также был в невероятной форме в последнее время и должен создать проблемы для обороны Украины в воскресенье.

В Украине тоже есть очень хорошие игроки, некоторые из них играют в Премьер-лиге. Я всегда был фанатом Ярмоленко, но именно Мудрик волнует нас сейчас в их команде. У него не самый легкий старт в Челси, но иногда смена обстановки в национальной команде может помочь. Я был в такой ситуации раньше, и игра с другими игроками может помочь вам в этом. Он также хотел бы показать фанатам в Англии, на что он способен, поэтому я вижу, что он несет для них угрозу.

Украина будет угрожать впереди, поскольку у них есть несколько хороших атакующих игроков. Но Англия должна победить дома", – цитирует Крауча РБ.

Напомним, поединок отбора на Евро-2024 против Англии сборная Украины проведет в воскресенье, 26 марта. Начало встречи в 19:00.

Англия – Украина: прогноз на матч отбора Евро-2024