Италия, Серия А, 27-й тур

Монца – Кремонезе – 1:1

Голы: Августо, 69 – Чофани, 62

Салернитана – Болонья – 2:2

Голы: Пирола, 7, Діа, 64 – Фергюсон, 11, Ликояннис, 73

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В первом матче дня Монца принимала Кремонезе. До перерыва неоспоримым преимуществом владели хозяева, однако на отдых команды ушли при ничейном результате. В середине второй сорокапятиминутки гости шокировали Монцу – Чофани откликнулся на передачу в штрафную площадь и низом отправил мяч под левую стойку. Не прошло и семи минут как миланцы сравняли. Забить больше одного гола в ворота откровенного айтсайдера не удалось. Как следствие, боевая ничья. Монца набрала 34 очка и осталась тринадцатой, Кремонезе с 13-ю баллами предпоследний.

Болонья на выезде спасла ничьяю с Салернитаной. Хозяева вышли вперед уже в начале матча, однако через четыре минуты счет снова стал равным. В конце тайма "красно-синие" требовали пенальти, но арбитр был неумолим. После отдыха "гранатовые" вновь вышли вперед, но ненадолго. Болонья за десять минут до завершения матча даже забила третий гол, но из-за нарушения правил его не засчитали. Ничья принесла Салернитане 27 очков и шестнадцатую строчку, Болонья с 37-ю пунктами девятая.

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