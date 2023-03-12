Кривбасс принимает Шахтер в 17-м туре украинской Премьер-лиги. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Кривбасс – Шахтер стартовал в Кривом Роге в 14:00. Из-за насыщенного еврокубкового графика "горняки" просили перенести игру во Львов, но получили отказ. Как известно, 9 марта команда Йовичевича в Варшаве расписала ничью с Фейеноордом (1:1), а уже 16 числа в Нидерландах сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

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После 16 туров УПЛ Шахтер набрал 36 очков и занимает 2 место турнирной таблицы. У команды Юрия Вернидуба, выигравшей три матча подряд, 21 балл и 6 место.

Прямая трансляция игры – на Setanta Sports и в этой новости. Следить за основными событиями поединка можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Кривбасс: Сарнавский – Якимец, Вернидуб, Бескоровайный, Стецьков – Капич, Банада – Задерака, Татарков, Хомченовский – Устименко.

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Джурасек, Степаненко – Бондаренко, Судаков, Зубков – Сикан.