Кривбасс заявил форварда Даниэля Сосу на весеннюю часть сезона, сообщает официальный сайт УПЛ.

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О трансфере 24-летнего африканца клуб пока-что не объявлял.

Напомним, Соса начал заниматься футболом в Гане, затем были выступления в Израиле, Нигерии, Гвинее и Кении. Последние полтора года Даниэль провел в белорусской Ислочи (45 матчей, 17 голов и 8 ассистов). В составе сборной Нигера забил 3 мяча и отдал 4 ассиста в 10 матчах. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

К слову, ранее СМИ сообщали о задержке с получением визы для въезда Сосы в Украину. С подобными проблемами ранее столкнулись еще два африканских легионера – По и Дибанго.

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