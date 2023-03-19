МЛС, 4-й тур

Торонто – Интер Маями – 2:0

Голы: Осорио, 48, Кае, 69

Костышин забил дебютный гол в США – украинец стал лучшим в проигранном матче

Интер потерпел второе поражение подряд на выезде. На этот раз палачами команды Фила Невилла стал Торонто. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва канадцы сумели забить дважды и вплотную приблизились к маямцам в турнирной таблице Восточной конференции (Интер седьмой, Торнто – восьмое).

Украинский защитник Сергей Кривцов вышел в основе, провел на поле весь поединок и, несмотря на поражение, стал лучшим игроком в своей команде – статистический портал Sofascore поставил нашему соотечественнику наивысший балл (7,2).

Кривцов в матче сумел одержать три победы из пяти в борьбе за позицию, выполнил четыре точных передачи из шести, три выноса, шесть перехватов, одну блокировку, три отбора, один обыгрыш с дриблинга, заработал один фол, совершил 63 касания, а точность его передач составила 88%.

Напомним, это уже второе признание украинца лучшим в текущем сезоне – ранее Сергей триумфовал в матче 1-го тура с Монреалем.

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