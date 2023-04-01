Защитник Интер Майами Сергей Кривцов серьезно потерял в своей стоимости, сообщает Transfermarkt. После обновления рыночных цен в МЛС цена украинца снизилась на треть – с трех миллионов евро до двух.

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Напомним, Кривцов перебрался за океан в зимнее трансферное окно. 32-летний экс-игрок Шахтера подписал с американским клубом контракт сроком на два года с возможностью продления соглашения. После перехода Сергей успел сыграть в МЛС 5 матчей (от звонка до звонка), в которых забил 1 гол.

К слову, после 5-ти туров Интер Майами идет в турнирной таблице Восточной конференции на девятой строчке, набрав 6 очков. Следующий свой матч Кривцов и Ко проведут в воскресенье, 2 апреля, против Цинциннати.

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