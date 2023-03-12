МЛС, 3-й тур

Нью-Йорк Сити – Интер Маями – 1:0

Гол: Макви, 36 (аг.)

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В очередном туре МЛС Интер Маями на выезде уступил Нью-Йорк Сити. Судьбу матча решил курьезный гол, забитый в конце первого тайма. После подачи со штрафного шведский защитник Кристофер Макви пытался помешать соперникам и срезал сферу в собственные ворота. У гостей было достаточно шансов, чтобы отыграться, но все завершилось потерей очков.

Украинский защитник Интера Сергей Кривцов уже в третий раз вышел в старте и отыграл весь матч. На 59-й минуте наш соотечественник заработал желтую карточку. Статистический портал Sofascore поставил Кривцову одну из худших оценок среди игроков обеих команд – 6,3. Столько же заработали партнеры украинца – Николас Стефанелли (отыграл 68 минут) и Брайс Дюк (вышел на замену во 2-м тайме).

На счету Кривцова 1 вынос мяча, 1 перехват, 1 наземная выигранная дуэль из 5, 1 удачная воздушная дуэль из 3, 11 потерь мяча, 3 фола, 6 успешных длинных пасов из 12. Точность передач украинца составила 81% (43/53).

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