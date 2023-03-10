На центральный матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют СК Днепр-1 и Динамо, назначили судейскую бригаду во главе с Дмитрием Кривушкиным. Об этом сообщает официальный сайт УАФ. Во время матча будут использовать систему VAR.

"К каждому поединку мы готовимся как к последнему": Кучер назвал факторы, которые помогут в матче против Динамо

11 марта

Минай – Александрия – начало матча в 13:00. Главный арбитр – Алексей Деревинский.

Заря – Львов – начало матча в 14:00. Главный арбитр – Дмитрий Бондаренко.

Ингулец – Металлист – начало матча в 14:00. Главный арбитр – Владимир Новохатний.

Черноморец – Металлист 1925 – начало матча в 15:00. Главный арбитр – Александр Соловьян.

12 марта

СК Днепр-1 – Динамо – начало матча в 13:00. Главный арбитр – Дмитрий Кривушкин.

Верес – Ворскла – начало матча в 13:00. Главный арбитр – Юрий Иванов.

Кривбасс – Шахтер – начало матча в 14:00. Главный арбитр – Екатерина Монзуль.

Рух – Колос – начало матча в 15:00. Главный арбитр – Александр Омельченко.

Динамо потеряло, а Шахтер – нашел