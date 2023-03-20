"Назначение Ротаня на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины? А кто, как не он? Он достиг результата с молодежной сборной Украины. Он показал хороший футбол с этой сборной. Он сделал то, что никому не удавалось 10 лет. Да, конечно, можно выделить вклад нашей команды, но всего достигли под его руководством.

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Плюс он пока единственный тренер в Украине, который видит этот современный футбол, понимает футболистов. Опять же – это закономерность. Его не просто так взяли, так и должно было произойти. Я альтернативы на его место не вижу. Да, ждут Реброва, но с его назначением пока ничего не понятно", – поделился Судаков в комментарии Terrikon.

Напомним, что Руслан Ротань стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины, одновременно тренируя сборную Украины U-21 и Александрию.

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