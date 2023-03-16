Их осталось всего 8. Розыгрыш Лиги чемпионов выходит на решающую стадию – 17 марта состоится последняя жеребьевка в сезоне 2022/23, во время которой будут определены четвертьфинальные и полуфинальные пары. В апреле стартуют решающие матчи самого престижного клубного турнира Европы – первые поединки 1/4 финала запланированы на 11-12 апреля, а ответные – на 18-19 апреля. Никаких ограничений уже не будет, поэтому команды из одной страны могут сыграть между собой.

Лига чемпионов: определились все четвертьфиналисты – неожиданное доминирование Италии

Суперкомпьютер Five Thirty Eight обнародовал обновленный прогноз на решающую стадию Лиги чемпионов. Оценки традиционно базируются на силе составов команд и их последних выступлениях.

Главным фаворитом ЛЧ 2022/23 считают Манчестер Сити. Шансы на то, что Хосеп Гвардиола и его подопечные наконец-то поднимут над головами трофей, оценили в 33%. Целых 74% дают на выход "горожан" в полуфинал турнира. Шансы на квалификацию Манчестер Сити в финал Лиги чемпионов оценили в 52%.

Второй в списке фаворитов идет Бавария. Вероятность мюнхенцев выиграть ЛЧ оценили в 23%, выйти в финал – 42%, пробиться в 1/2 – 67%. Замыкает топ-3 мадридский Реал. Действующему победителю Лиги чемпионов дают 14% на защиту титула лучшей команды Европы, 29% – на участие в финале и 56% – в полуфинале.

На четвертом месте оказался Наполи, который уверенно несется к чемпионству в Серии А и впервые в своей истории вышел в четвертьфинал ЛЧ. "Партенопейцы" являются последней командой, которой отдают более десяти процентов на победу в Лиге чемпионов – у подопечных Лучано Спалетти их 11.

Главными аутсайдерами считают Интер и Милан – даже шансы Бенфики выиграть Лигу чемпионов оценили выше, чем потенциальный успех итальянских грандов. Португальцы опередили и лондонский Челси – команде Михаила Мудрика, которая в 1/8 не без проблем прошла Боруссию Дортмунд, отдали лишь шестую строчку рейтинга.

Вообще, шансы на победу Челси в ЛЧ оценивают очень скромно – суперкомпьютер дает подопечным Грэма Поттера скудные 6%. А вот на полуфинал шансы Мудрика и Ко куда более солидные (42%).

Напомним, финал Лиги чемпионов 2022/23 состоится 10 июня в Стамбуле.