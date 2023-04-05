Кубок Италии, 1/2 финала (первый матч)

Ювентус – Интер – 1:1

Голы: Куадрадо, 83 – Лукаку, 90+3 (пен)

Удалены: Куадрадо (после игры) – Лукаку, 90+4, Ханданович (после игры)

Первый полуфинал титанов разочаровал: тренеры обеих команд произвели ротацию и разбавили основной состав некоторыми резервистами, а самой игре не хватало скорости и темпа. Отсутствие "пожара" на поле характеризует количество предупреждений – до 80-й минуте желтую карточку заработал только Брозович.

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Лучшие шансы отличиться в этом скучном матче имели Ди Мария, Брозович и Мхитарян. Если аргентинец и армянин были неточны, то с ударом хорвата справился Перин. Похоже, Аллегри и Индзаги сделали ставку на замены: ближе к концу встречи оба тренеры выпустили на поле свежих игроков основного состава в атакующую линию.

Тактика Аллегри сработала лучше: вышедший на замену Кьеза поучаствовал в голевой атаке. Федерико отвлёк на себя внимание, и заставил защитников Интера занять неправильные позиции. В итоге на 83-й минуте перед Куадрадо не оказалось визави, и колумбиец пробил Хандановича с правого полуфланга штрафной площади.

Всё так и завершилось бы минимальной победой Ювентуса, но на последних секундах Бремер сыграл рукой в собственной штрафной. Арбитр Давиде Масса назначил пенальти, и Лукаку исполнил приговор. Так Интер избежал третьего поражения со счётом 0:1 подряд.

Лукаку настолько эмоционально праздновал забитый гол, что получил вторую желтую и досрочно ушел с поля. Также уже после финального свистка удаления заработали Ханданович и Куадрадо – эмоции последних секунд встречи компенсировали затишье на протяжении почти всей игры.

Ответный матч на Джузеппе Меацца состоится через месяц.