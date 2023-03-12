"Если брать в целом, может, положительного результата и не было, но в команде все было хорошо, и настроение тоже. Все были на позитиве, но в таких матчах все решает одна ошибка.

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Надо быть постоянно собранными, сконцентрированными. Таких ошибок в обороне допускать нельзя. Один гол решает результат всего матча. Кто совершает меньше ошибок, тот и выиграет. Мы допустили ошибку и за это поплатились.

У Гуцуляка повреждение. Он почувствовал боли в задней поверхности бедра, сделаем медобследование и потом уже будем понимать, насколько тяжелая у него травма", – цитирует Кучера. пресс-служба СК Днепр-1.

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