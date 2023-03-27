Кулеба проиграл бутылку вина главе МИД Великобритании – все из-за фиаско сборной Украины
Поражение "сине-желтых", кроме престижа, ударило по кошельку нашего дипломата.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заключили пари относительно победителя матча между сборными Англии и Украины. Триумфтор должен был получить бутылку вина.
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"Если Украина выиграет, вы должны мне бутылку английского вина. Если Англия выиграет, я угощу вас бутылкой украинского. Согласны?" – предложил Кулеба на английском в Твиттере.
"Согласен, друг. Пусть победит сильнейшая команда!" – ответил ему на украинском Клеверли.
Поскольку наша команда проиграла, Кулеба пообещал своему коллеге бутылку вина от легенды украинского тенниса.
"Пари есть пари. Выбрать было непросто: много хороших украинских вин. Шабо, Бейкуш, Колонист. Я выбрал одно от Сергея Стаховского. Стаховский – легенда нашего тенниса, который сейчас служит в ВСУ, защищая нашу страну. Однажды мы поднимем бокалы за Победу Украины", – написал Кулеба.
Напомним, "сине-желтые" уступили Англии, пропустив два гола под занавес первого тайма.
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