Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заключили пари относительно победителя матча между сборными Англии и Украины. Триумфтор должен был получить бутылку вина.

Джеррард: Это первый раз, когда я не хотел, чтобы Англия победила

"Если Украина выиграет, вы должны мне бутылку английского вина. Если Англия выиграет, я угощу вас бутылкой украинского. Согласны?" – предложил Кулеба на английском в Твиттере.

"Согласен, друг. Пусть победит сильнейшая команда!" – ответил ему на украинском Клеверли.

Поскольку наша команда проиграла, Кулеба пообещал своему коллеге бутылку вина от легенды украинского тенниса.

"Пари есть пари. Выбрать было непросто: много хороших украинских вин. Шабо, Бейкуш, Колонист. Я выбрал одно от Сергея Стаховского. Стаховский – легенда нашего тенниса, который сейчас служит в ВСУ, защищая нашу страну. Однажды мы поднимем бокалы за Победу Украины", – написал Кулеба.

Напомним, "сине-желтые" уступили Англии, пропустив два гола под занавес первого тайма.

Англия спокойно переиграла Украину – эксперименты Ротаня, легкие пропущенные голы, безнадежный старт отбора Евро-2024

Memories from the last time England and Ukraine came together for football.



You'll be cheering for England again right, @DmytroKuleba?



Best of luck @England and @uafukraine today pic.twitter.com/4CwEsGkDFD — James Cleverly (@JamesCleverly) March 26, 2023

Згода, друже. Нехай переможе найсильніша команда! — James Cleverly (@JamesCleverly) March 26, 2023