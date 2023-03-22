– Большое уважение Хвиче, который проявил свою позицию практически сразу, на второй день после начала вторжения России в Украину...

– Здесь, в нашей стране (Грузии – прим.) мы прошли через это – были жертвами российской агрессии несколько раз. Поэтому от нас тотальная поддержка украинскому народу. Кто может – помогают морально, финансово или гуманитарно. Некоторые наши ребята, которые воюют бок о бок с украинскими воинами. В нашей стране всегда была, есть и будет поддержка украинскому народу.

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– Недавно Хвича поддержал протест в Грузии. Этот нарратив россиян, что "футбол вне политики" не подействовал на Кварацхелию?

– Как и любой гражданин, он, конечно, интересуется процессами, которые происходят в стране и вне ее. Как и любой гражданин, у него есть своя позиция... Европа, европейский выбор – это выбор грузинского народа, это никто не ставит под сомнение. Хвича говорил то, что является мнением, позицией грузинского народа.

– Хвичу буллили некоторые российские болельщики после того, как он осудил войну, которую начала Россия против Украины.

– Я не знаю, если честно, особо этим не интересуюсь. Есть более интересные, позитивные вещи, чем мнение некоторых болельщиков.

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